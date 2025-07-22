Filistin Eylem Komitesi'nden IDEF 2025 protestosu

Filistin Eylem Komitesi, İsrail’e silah, mühimmat ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin katılımcılar arasında yer aldığı gerekçesiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleşen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF 2025) protesto etti.

Atatürk Havalimanı önünde yapılacağı sosyal medyadan duyurulan eylem, Valilik kararıyla önce DTM ve Havalimanı metro istasyonun kapatılması ve ardından da Yenibosna-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında İETT otobüsleri ile yapılan ring seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Yenibosna Metro İstasyonu önünde gerçekleştirildi.

Polis, istasyon çevresini ablukaya aldı. Eylemde, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin halkı yalnız değildir",“Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Soykırımcı sermaye İstanbul’dan defol”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları atıldı. Polis, bazı sloganlar için eylemcilere uyarı anonsu yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eylemde gerçekleştirilen basın açıklamasında, İsrail ordusuna F-16 ve F-35 savaş uçakları, saldırı helikopterleri, füzeler, zırhlı araçlar, radar sistemleri, denizaltılar ve daha pek çok askeri mühimmat ve teknoloji ürettiği belirtilen şirketlerin fuarda yer almasına tepki gösterilerek, İDEF 2025’in iptal edilmesi, ayrıca Hüküme’in İsrail’e açık bir askeri ambargo kararı alması talep edildi.

Açıklamada, “Filistin’e soykırım saldırısının başladığı günden bu yana, soykırım ordusuna petrol akışını kesmeyen hatta bu akıştan kazanılan parayı gururla dile getiren, İsrail’e istihbarat ve hava savunma desteği sunan üsleri kapatmayan, İşgal devletine askeri hammadde dahil her türlü malzemeyi taşıyan gemilere limanlarını kapatmayan, son olarak 12 ülkenin açıkladığı 'İsrail’e askeri ambargo' kararını imzalamaktan kaçınan Türkiye’deki siyasi iktidar, Filistin’de süren soykırımın umurunda olmadığını açıkça bir kez daha gösterdi. Türkiye devleti suç ortaklığına son vererek soykırımda payı olan bu şirketleri ülkeden çıkarmalı ve bu şirketlerle ortak yapılan tüm faaliyetleri yasaklamalıdır” denildi.

Öyküm Bozkurt tarafından okunan açıklamada şöyle denildi:

“77 yıldır siyonist işgal altında olan Filistin, son 22 aydır ağır bir soykırım saldırısıyla karşı karşıya. Emperyalistlerin tam desteğini arkasına alan Siyonist işgal devleti İsrail, kendisine sunulan sınırsız askeri güçle Filistinlileri çeşitli şekillerde katletmeye devam ediyor. Uçakların, tankların, İHA’ların, misket bombalarının kullanıldığı askeri saldırıların yanında uygulanan abluka nedeniyle Gazze’de her gün açlığa bağlı ölümler yaşanıyor.

"SİLAHLARI PAZARLAMALARI SAĞLANIYOR"

Pek çok askeri sanayii şirketi ürettiği silah ve askeri teknolojiyi bu soykırım ve abluka boyunca Filistinliler üzerinde kullandı. Filistin halkının yaşam hakkı pahasına soykırımdan para kazanan bu şirketlerden birçoğu bugün İstanbul’da IDEF 2025’te ağırlanıyor ve Filistinliler üzerinde test ettikleri silahları pazarlamaları sağlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın düzenlediği bu fuar, İsrail ordusunu besleyen onlarca şirkete alan açarken şu anda soykırım saldırısı altındaki Filistin halkından utanmadan kendini ‘daha güvenli bir dünyaya olan taahhüt’ şeklinde tanıtıyor.

Her fırsatta Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen siyasi iktidar, Filistinlilerin açlıktan artık onar onar ölmeye başladığı bugünlerde; soykırımcı İsrail ordusuna F-16 ve F-35 savaş uçakları, saldırı helikopterleri, füzeler, zırhlı araçlar, radar sistemleri, denizaltılar ve daha pek çok askeri mühimmat ve teknoloji üreten Lockheed Martin’e, ThyssenKrupp Marine Systems’e, BAE Systems’e, Leonardo’ya, GE Aerospace’e, Rolls-Royce Power Systems’e, Honeywall’a, HP’ye, Leupold’a ve Teledyne’e en üst düzeyde koruma sağlayarak ürünlerini pazarlamalarını sağlıyor. Bu iki yüzlülüğü artık kimse daha fazla kabul etmiyor. Bu şirketlerin ülkeye sokulması ve böylesi etkinliklerde yer bulması, soykırım ortağı şirketlerin bu suçu daha fazla işlemeye teşvik edilmesi demektir. İDEF 2025 derhal iptal edilerek soykırımcı İsrail’e silah yemin eden şirketlerin tanıtım yapmasına izin verilmeyeceği açıklanmalıdır. Türkiye hükümeti daha fazla gecikmeden İsrail’e açık bir askeri ambargo kararı almalıdır.

Biz Filistin halkının dostları olarak; açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere sırtımızı dönmeyeceğiz, her gün onlarca Filistinliyi soğukkanlılıkla öldüren bir soykırım makinesini normal karşılamayacağız. İşgal devletini yalnızlaştırmak için tüm dünyadaki Filistin dostlarıyla birlikte mücadelemizi her gün daha fazla büyüteceğiz. Filistin halkının özgürlüğü ve yaşamını hiçe sayanları rahat bırakmayacağız”