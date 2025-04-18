Filistin için protesto düzenleyen gençlerin AKP Ankara İl Başkanlığına yürüyüşüne izin verilmedi
Ankara'da Filistin'e destek için bir araya gelen gençler AKP Ankara İl Başkanlığına yürümek istedi. Valilik izni olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmedi.
Filistin İçin Bin Genç Hareketi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Ankara’da Madenci Anıtı önünde bir araya geldi.
Polis ekipleri, toplanan gençlere üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Grup, AKP Ankara İl Başkanlığı’na yürümek istedi.
Valilik izni olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin verilmedi.
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