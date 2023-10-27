'Filistin Mitingi' için trafiğe kapanacak yollar belli oldu

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:36

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:08

AKP İstanbul İl Başkanlığı, yarın Yeşilköy’de "Filistin Mitingi" düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünün arefesinde düzenlenecek mitinge AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting, AKP iktidarının 2019'da tarifeli uçuşlara kapattığı Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.

"Filistin Mitingi" için yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, saat 07.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları sırasıyla belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağı’ndan Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi’nden Millet Bahçesi’ne bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacaktır."

* Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatılacaktır.

* Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatılacaktır.

* Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

* Atatürk Havalimanı yolu ahtapot kavşak alt geçidi vip ayrimlari / C kapısı ayrımlarından itibaren THY kargo terminali arasi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

* Bakirköy Mimar Basri Mete sokağı ile metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.

yeni havalimani caddesi gümrük köprüsü girişleri trafiğe kapatilacaktir.

millet bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve yeşilköy caddesinden millet bahçesine bağlanti yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatilacaktir