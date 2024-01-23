Filistin yürüyüşünde yine çocukları kullandılar: Cihat çağrısı da yapıldı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Terör örgütü Hizbullah’a fikri ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP), Diyarbakır’da “Aksa Tufanına Destek Yürüyüşü” düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi Ofis Caddesi’nden başlayıp Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı’nda son buldu.

Tevhid bayrağı taşıyan katılımcılar sık sık tekbir çekti. Yürüyüşe, genel başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı limler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Özer ile Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Özekinci, HÜDA PAR GİK üyeleri Vedat Turgut ile Şeyhmus Tanrıkulu da katıldı.

CİHAT ÇAĞRISI YAPILDI

Ayrıca birliğin kaçak medreselerinde dini eğitim gören erkek öğrenciler yürüyüşte yer aldı. Çocuklara Hamas militanlarının kıyafetlerinin giydirilmesi, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin maskelerinin taktırılması ve “Amed’in (Diyarbakır) Gençleri Ebu Ubeyde’nin Yolunda” yazılı pankartın taşıttırılması göze çarptı.

Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal tarafından okunan basın açıklamasında “Gazze ümmete zaferi müjdeleyen çığlık, yalın ayaklıların cihadıdır. Bizlere düşen bu cihadı sahiplenmek, yaşamak ve güç vermektir. Filistin’de zaferi getirecek olan Müslümanların birliğidir” ifadeleri kullanıldı. Daha önce yine Diyarbakır’da İslami sivil toplum kuruluşları, onlarca çocuğa tekbir çektirip Ebu Ubeyde’nin fotoğrafını taşıtmıştı.