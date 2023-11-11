Filistinli öğrenci Cumhuriyet'e konuştu: 'Evimizin bombalandığını canlı yayında gördüm'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:22

Güncelleme: 11.11.2023 - 11:22

İsrail- Hamas çatışmalarında bir ay geride kaldı. Savaşta binlerce çocuk on binlerce insan öldürüldü. İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef alan ağır bombardımanı devam ederken Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok yerinden Filistin’e destek mesajları verildi.

Ancak Türkiye’de öğrenciliğini sürdüren ve ailelerinden uzakta kalan 10 bine yakın Filistinli öğrenci endişeli.

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, dün Fatih’teki bir otelde Filistin Öğrenci Birliği Başkanı ve diğer üye öğrencilerle bir araya geldi. Dayanışma içerisinde olduklarını belirten Tekin, öğrencilere taleplerini ve ihtiyaçlarını sordu.

Türkiye’nin farklı illerinde okuyan ve savaştan önce ailelerinden aldıkları harçlıklarla burada yaşamlarını sürdürdüğünü belirten öğrenciler savaşın üzerlerinde yarattığı etkileri ise Cumhuriyet’e anlattı.

Bir süredir ailelerinden haber alamadıklarını, yakınlarını kaybettiklerini söyleyen öğrenciler sınırların kapalı olması nedeniyle ülkelerine dönemediklerini dile getirdi.

"TELEVİZYON İZLERKEN EVİMİN BOMBALANDIĞINI GÖRDÜM"

Öyle ki öğrencilerden Mohammad Hosam, uzun süredir haber alamadığı ailesi için endişelenirken, bir gün haberleri takip ettiği sırada tesadüfen canlı yayında evine bomba düşerken gördüğünü söyledi.

Amcasını kuzenlerini ambulansa bindirilirken gördüğünü belirten Hosam, “4 saatin sonunda bir arkadaşıma ulaştım hemen koşarak ailemin yanına gitti. Yaralı olarak kurtulmuşlar ancak hepsi farklı yerlerde yaşamaya başlamış. Babam o çöken evimizde kalıyor. Annem ve kardeşlerim farklı yerlerde. Annem 3+1 bir evde 70 kişiyle beraber yaşıyormuş. Biz insanız, bizim de hayallerimiz var kimse ölmesin ve barış gelsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

1 milyon Filistinli’nin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin iddiaları yalanlansa da zaten böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyleyen öğrenciler “Biz ülkemizin insanlaştırılmasını istemiyoruz. Topraklarımızı asla bırakmayacağız ve ona sahip çıkacağız. Ya ölüm, ya özgürlük” dedi.

Filistin Büyükelçiliği ile kampanya başlattıklarını söyleyen Filistinli öğrenciler, harç giderleri ya da başka şekilde ihtiyaçları olan öğrencileri listeleyip Büyükelçiliğe illettiklerini ifade ettiler.

"PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

Deprem bölgesinde de arkadaşlarının olduğunu söyleyen öğrenciler, “Orada zaten korkarak yaşıyorlar ve ülkemizde savaş var. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Psikolojik anlamda desteğe ihtiyaç var” dedi.