İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökçe yarın Filiz Kahveci ile dünya evine girecek. Peki, Filiz Kahveci kimdir? Filiz Kahveci kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

FİLİZ KAHVECİ KİMDİR?

Dt. Filiz Kahveci, 1993-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Diş hekimliği kariyerine Cosmodent Diş Hekimliği ve İmplantoloji Merkezi'nde başlayan Kahveci, Nobel Biocare implantları kapsamında yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarında aktif olarak görev aldı.

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

Buğra Gökçe, 1974 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Gökçe, 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi alan Gökçe, Nisan 2024 itibarıyla İPA Başkanlığı’na atanmıştı.

AİLENİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Nikah töreni ise Buğra Gökce'nin 19 Mart İBB operasyonuyla tutuklanması nedeniyle Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde düzenlenecek. Ancak törene katılmak isteyen Gökce ailesinin resmi başvuruları reddedildi.

Gökçe ailesi oğullarının nikahında onun yanında olamayacak.

Gökçe ailesinin nikaha katılmasına izin çıkmaması tepkiye de neden oldu. Aile yarın saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurarak, yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.