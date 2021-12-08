Filiz Kerestecioğlu'ndan Bakan Varank'a: Aya sert iniş yapılacakmış. Lütfen yanınızdaki kişiyi de götürün

08 Aralık 2021 Çarşamba, 23:12

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşülüyor. Muhalefet milletvekilleri, bakanlıkların bütçesi üzerine görüşlerini açıklıyor.

Genel Kurul’da söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Gün boyu herkese parmak sallayan ve sonra da gülümseyen enteresan bir kişilikle karşı karşıyayız” dedi. Kerestecioğlu, Bakan Soylu’nun yanında oturan Bakan Mustafa Varank’a “Aya sert iniş yapılacakmış. Lütfen yanınızdaki kişiyi de götürün” diye seslendi.

Kerestecioğlu, yurttaşların protesto gösterileri sırasında polisin saldırısına maruz kaldığını öne sürerek, “Daha dün Aydın’da gençlere ‘Seni öldürürüm’ diyen bekçi cesareti nereden buldu? Sizden buldu” dedi. Son bir yılda 100 polisin intihar ettiğini iddia eden Kerestecioğlu, “Onlar da bu çalışma hayatına dayanamıyorlar” sözleriyle polislerin durumuna dikkat çekti.

Kerestecioğlu, belediyelere atanan kayyumlara ve uygulamalarına da değinerek, “Ben artık bu sorumsuz iktidara ve bakanına değil, size bir şey söylemek istiyorum sevgili halkım. Bu çalınan paralar sizin paranız. Bakın yine az önce yastık altından paralarınızı istemişler, sahip çıkın paralarınıza” diye konuştu.

ÖZGÜNEŞ’TEN SOYLU’YA: PSİKOLOĞA GİTSİN

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise Bakan Soylu’nun katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında gün boyu kavga yaşandığını hatırlatarak, Soylu için “Bir psikoloğa gitsin” dedi.