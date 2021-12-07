Kılıçdaroğlu, TBMM’de ‘güçleri garibana yetiyor’ ifadeleriyle iktidara yüklendi

07 Aralık 2021 Salı, 04:00

TBMM Genel Kurulu’ndaki 2022 yılı bütçe görüşmeleri gergin başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçenin Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferi olduğunu kaydederek “Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir kumpas bütçesidir” dedi. İktidar vekillerine “Bu bütçe hangi sorunu çözüyor” diye soran Kılıçdaroğlu, “Kapatmışlar kendilerini, her şey güzel orada! Bizans sarayı, birbirinin ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmeleri dün başladı. Görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan katıldı. Bütçenin sunuş konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomik kırılganlıkların bilincinde olduklarını belirterek “Son günlerdeki kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil. Bu manipülasyon girişimleri sürdürülebilir değildir” dedi.

"KAÇARAK OLMAZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na ait Sayıştay raporunu göstererek, asıl raporun 110 sayfa, meclis’e gelen raporun ise 10 sayfa olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Değişen raporlar Meclis’e geliyorsa yürütmenin korktuğu bir şey vardır. Sayıştay’a müdahale eden kim?” dedi. Milletvekillerinin önergelerinin yanıtsız bırakıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, seçimle gelen birisinin bütçeyi Meclis’te anlatmak yerine atanan bir kişiyi görevlendirmesinin de doğru olmadığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Kaçarak bu iş olmaz” diye seslendi. TÜİK’in rakamları “Saray talimatıyla” düşük gösterdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Gidin bir bakkala, ‘TÜİK’in söylediği doğru’ derse siyaseti bırakacağım. Ekmeğe gelen zam bile bundan fazla” diye konuştu.

"BORÇ 2 TRİLYON ARTTI"

Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası’nda buharlaşan 128 milyar doları” anımsatarak “Ne yaptı damatla kayınpeder 128 milyar doları? Kime sattı biliyor musunuz? (AKP sıralarından gelen ‘Tarihte 128 milyar dolar hiç olmadı’ sözleri üzerine) Biriniz diyor, ‘tarihte 128 milyar dolar olmadı.’ Dünyadan bu kadar habersiz” ifadelerini kullandı. Geçiş garantileriyle “torunların bile borçlandığını” vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Dolar 5 lira 20 kuruş arttı. Bu, 2 trilyon dış borç arttı demek. Bu bütçede toplanan vergiler 1 trilyon 258 milyar lira. Biz bu 2 trilyonluk artışı kime vereceğiz? Londra’daki tefecilere, geçiş garantilerine” tepkisini gösterdi.

Bütçenin Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bir kumpas bütçesidir. Güçleri garibana yetiyor ama sırtı kalına kimse dokunamıyor. Ben kimseyi tehdit etmem. Şunu söylüyorum: Kim yasadışı yazı altına imza atarsa hiçbirisini devlette tutmayacağım. Hırsızlık yapanı, 10 bin dolar alanı tutmayacağım” ifadelerini kullandı. Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen CHP lideri “Zindaşti’yi hapisten kim çıkardı? Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı soruşturma açamıyor” dedi. AKP’li vekillerin “Uyuşturucu gelmedi” iddiasına ise “Konteynır numarası bile yayımlandı. Bu kadar dünyadan bîhabersiniz?” yanıtını verdi. AKP’li vekillerin “Aday ol” sözlerine yanıt olarak ise “Benim adaylığım niye bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan, unutma sen bunu” dedi.

KATAR’A NEDEN GİTTİN?



İktidarın Körfez sermayesi ile ilişkilerine de değinen Kılıçdaroğlu, “Prens veliahta koşa koşa gittiniz acaba merhem olabilir mi? ‘15 Temmuz’u destekliyor’ dediklerinizle kucaklaştınız. Merak ediyorum nasıl bir mide var arkadaşlar? Beyefendi Katar’a gitmiş. Niye? Gel yağma Hasan’ın böreği. Neyim varsa sana vereceğim. Gel beni kurtar” diye konuştu.



"BİZANS SARAYI"



İktidar vekillerine “Çıkın, söyleyin. Bu bütçe hangi sorunu çözüyor?” çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Kapatmışlar kendilerini, her şey güzel orada! Aynı zamanda Bizans sarayı, birbirinin ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlar. Ben çiftçiyi, esnafı dinliyorum, siz birbirinizi dinliyorsunuz. Keyif içindeler. Faiz diyorlar, hangi faizi sıfırladınız? Sözüm var, iktidar olduğumuzda çifçilerin kredi faizlerini sıfırlayacağız. Faiz sıfırlamak budur.”

EL İŞARETİ TARTIŞMA YARATTI

AKP’li vekillere “Bir şey daha yaptılar, hiç araştırmıyorsunuz çünkü göreviniz el kaldırıp indirmek” diye seslenen Kılıçdaroğlu, “Dolarla borçlandıysanız ABD enflasyonu, Avro’yla borçlandıysanız Avrupa enflasyonunu sırtımıza yüklüyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu bu sözleri söylerken bir elini diğer elinin üzerine vurdu. Bu hareketiyle Kılıçdaroğlu’nun “hakaret ettiğini” iddia eden AKP’li vekiller, “Özür dilesin” diye bağırmaya başladı. Kılıçdaroğlu ise “Amerika’daki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yıkılmasından rahatsız olmanıza memnun oldum. Bana değil oraya kızacaksınız” diyerek bakanların oturduğu yeri gösterdi.

"MECLİS’E YÖNELİK DEĞİL"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu’nun davranışının iç tüzüğe göre kınama gerektirdiğini savundu. Oturuma ara veren Başkan Şentop, grup başkanvekilleri ile birlikte görüntüleri izledi. Oturum yeniden açıldığında Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul’da olmadığı görüldü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Sırtımıza yüklendi” ifadesini kuvvetlendirmek için elini vurduğunu söyleyerek “Meclis’e yönelik bir davranış, hareket değildir” dedi. Kılıçdaroğlu’na herhangi bir ceza verilmedi.

"SON BÜTÇENİZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bütçenin Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlandığını vurgulayarak “Nerede bu Cumhurbaşkanı? Kendi bütçesini savunmaya gelmiyor” tepkisini gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise “İktidarınızın son bütçesidir” diye konuştu.