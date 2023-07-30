Film gibi hırsızlık: Araca yol verip hırsızlığa devam ettiler

Yayınlanma: 30.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 30.07.2023 - 11:08

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde önceki gün saat 05.00 sıralarında hafif ticari bir araçla sokağa giren maskeli ve kapüşonlu 3 zanlı, bagajı tesisat malzemesi dolu olan aracı gözüne kestirdi.

Hırsızlar ardından aracın arka camını kırarak malzemeleri çalmaya başladı. Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi. Panik yapmayan hırsızlar, soğukkanlı bir şekilde geldikleri araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi.

OTOMOBİLE YOL VERİP HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİLER

Birkaç dakika sonra geri manevra yaparak gelen hırsızlar, işlerine kaldıkları yerden devam etti. Yaklaşık 4 dakikada 100 bin lira değerinde tesisat malzemesi çalan hırsızlar ardından kayıplara karıştı.

Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerinde aracına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.