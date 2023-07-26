Annesinin otomobilini gezmek için aldı, hırsızlık yaptı!
Konya'da annesine ait otomobille "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 2 kamyondan 4 akü çalan Mehmet Kısmet, polis tarafından yakalandı. Kısmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'da yaşayan Mehmet Kısmet (26) adlı kişi, annesine ait otomobille "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden çıkıp, Sancak ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde 2 kamyondan 4 akü çaldı.
Kamyon sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Kısmet'in kullandığı aracın plakasından adresi belirlendi.
15 SUÇTAN KAYDI VAR!
Adresin bulunduğu mahallede takibe başlayan polis, Kısmet'i aynı araçla seyir halindeyken durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Mehmet Kısmet, kısa süreli takibin ardından yakalandı.
15 suçtan kaydı bulunan Mehmet Kısmet, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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