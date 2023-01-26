Film gibi olay... Lüks villalara giren hırsızlar, geceyi geçirip yemek yemişler: 5 gözaltı

Diyarbakir'da lüks villalara girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 1'i kadın, 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:42
Film gibi olay... Lüks villalara giren hırsızlar, geceyi geçirip yemek yemişler: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks villalarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Bu villalardan parmak izi ve delil toplayan polis, ev sahiplerine ait olmayan poşetlerde alışveriş barkodları tespit etti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Daha sonra alışverişin yapıldığı yerlere gidip, güvenlik görüntülerini izleyen polis, 1'i kadın, 5 şüpheliyi belirledi.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin dikkat çekmemek için lüks araç kiraladıkları, ev sahiplerinin olmadığı villalarda geceyi geçirip, marketten aldıkları ürünleri tükettikleri ortaya çıktı.

Harekete geçen polis, 'Barkod' adı verilen operasyonla D.F., S.F., A.T., D.K. ve S.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldığı eşyalar da ev sahiplerine teslim edildi.


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