Film gibi olay: Otomobilden hırsızlık yaptı, site bekçisine kendi aracını ittirdi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:50

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:50

Sanayi Mahallesi’nde, pazar günü gece saatlerinde otomobil yedek parçası satan Mehmet Kartal Karalar, otomobilini işyerinin önüne park edip ayrıldı.

Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, otomobili açarak göğüs aksamındaki kilometre saati, dikiz aynası, iç kapı kolları, direksiyon göbeği, klima paneli ve ızgaralarını çaldı.

SİTE BEKÇİSİ FARK ETMEDEN YARDIM ETTİ

Olay yerinden ayrılırken hırsızı gören sitenin bekçisi durumdan şüphelendi. Şüpheli, bekçiye otomobilinin bozulduğunu söyleyerek, yardım istedi. Site bekçisi ise hırsızın otomobilini iterek yardım etti.

Sabah iş yerine geldiğinde aracının içinin boşaldığını gören Karalar, durumu polis bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip otomobilden parmak izi alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin otomobile girip parçaları aldığı ve daha sonra site bekçisi ile bir süre sohbet ettikten sonra kendi otomobilini ittirdiği görüldü.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Otomobilin sahibi Mehmet Kartal Karalar, sabah geldiğin otomobilinin tüm göğüs aksamlarının söküldüğünü gördüğünü belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi.

Karalar, "Gece aracımı burada park edip başka bir araba ile eve gittim. Sabah geldiğimde hurdaya dönmüş otomobilimi gördüm, sonrasında kamera kayıtlarına baktım. Bu şahıs gece saatlerinde geliyor. Aracımın içindeki kilometre saati, dikiz aynası, iç kapı kolları, direksiyon göbeği, klima paneli ve ızgaralarını söküp götürmüş. Göğüs aksamında hiçbir şey bırakmamış. 20 bin TL zararımız var. Olayı gerçekleştirdikten sonra da sitemizin bekçisi fark ediyor ancak ona da kendi aracının bozulduğunu söyleyip yardım istiyor. Bekçi ise hırsızı yakalayacağına arabasını iterek yardımcı oluyor. Bir an önce bu kişinin yakalanmasını istiyorum" dedi.