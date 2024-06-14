Film gibi olayda yeni gelişme... Yalı soygununda Bulgaristan ayrıntısı ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 14.06.2024 - 11:56

Edinilen bilgiye göre, 9 Haziran’da gece saat 03.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi’ndeki Memduh Paşa Yalısı’nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirildi.

2 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Döviz ve ziynet eşyalarının yer aldığı 130 milyon liralık soygundan şu ana kadar İstanbul ve Edirne’de yapılan operasyonda M.Ş., Y.B., A.A., B.Ç., A.K., S.Ç., B.K., R.K., D.Y. ve M.K. isimli 10 şüpheli gözaltına alınırken, olay sırasında diğer soyguncuları yalıya alan ve alarm zillerini kapatarak etkisiz hale getiren güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat adlı 2 firari şüpheli her yerde aranıyor.

İstanbul polisinin çalışmaları sürerken, soyguna ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Polis, ilk olarak olay sırasında şirkete ait bir güvenlik görevlisi tarafından içeri alınan kişilerin gerçekleştirdiği soygunda kullandıkları aracın izini sürdü.

Saatler boyu onlarca güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alan polis ekipleri, soyguncuların olay yerine geldikleri ve sonrasında kaçış için kullandıkları güzergahları tek tek inceledi ardından yabancı plakalı aracın izini sürdü.

BULGARİSTAN AYRINTISI

Yapılan incelemelerde, yalı soyguncularının kullandığı aracın Bulgaristan’dan B.K., A.C.K., S.Ç. ve G.M. tarafından 2 Mayıs’ta Türkiye’ye sokulduğu tespit edildi. Olay gecesinde 4 farklı sahte plaka takılarak kullanıldığı tespit edilen araç, polis tarafından ortaya çıkarıldı.

Gözaltında bulunan 10 şüphelinin 5’i inin olayın asıl faili olduğu iddia edildi. Soygun planının güvenlik görevlisi de dahil 5 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Plan dahilinde güvenlik görevlisi diğer soyguncuları yalıya aldı, içeride bulunan 5 kasayı patlattılar.

Söz konusu kasalarda bulunan 4,5 milyon dolar parayı alan soyguncular, olay gerçekleştirildikten sonra da Bulgaristan plakalı otomobille kayıplara karıştı. Zanlılar kaçarken otomobile 4 farklı sahte plaka takarak polis takibinden sıyrılmayı hedeflerken, polis soyguna doğrudan katılan 4 şüphelinin kimlik bilgilerini güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti.

Araç Pendik’te terk edilmiş halde bulundu. Faillerden A.A.’nın aynı ilçede sahibi olduğu kaporta dükkanında yakalanarak gözaltına alındığı belirlendi. İşyerinde yapılan aramalarda ise 692 bin dolar, 200 bin avro, 20 bin lira para ve 900 gram ziynet eşyası, kasa açmada kullanılan manyetik matkap, sahte plaka uyuşturucu, kripto para soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler arasındaki B.Ç. de Fatih’te evinde saklanırken yakalandı. Yakalandığında üzerinden 4 bin 400 dolar, yüzük ve 9 bin TL para çıktı.

Plana sadık kalarak firar eden, ancak polisten daha fazla kaçamayan Y.B. ise Bahçelievler’de gözaltına alınırken, yakalandığında üzerinden bir şey çıkmadı. İl dışına kaçmayı başaran şüphelilerden B.K. ve A.C.K. ise Edirne’de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Soygun sonrasında kaçış için kullanılan aracın Türkiye’ye girişinde rol oynayan S.Ç. ile G.M.’nin arabayı İstanbul il sınırlarına getiren kişiler olduğu öğrenildi.

Söz konusu operasyonlarda 692 bin 200 dolar, 200 bin avro, 20 bin TL 900 gram ziynet eşyası, olayda kullanılan sahte plaka, matkap, kripto paralarda kullanılan soğuk cüzdan ve 3 cep telefonu incelemeye alındı.

Polis sorguları devam eden şüphelilerin her birinin kabarık suç kayıtları olduğu belirtildi.