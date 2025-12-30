Film yönetmeni Seren Yüce'ye silahlı saldırı

"Çoğunluk" filminin yönetmeni Seren Yüce, İstanbul Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı.
Edinilen bilgilere göre kasklı bir saldırgan, Yüce’nin evinin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı.
Yaralanan Yüce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan ise kayıplara karıştı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
“Masum” ve “Kasaba” dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Seren Yüce, 2010 yılında vizyona giren “Çoğunluk” filmiyle Altın Portakal "En İyi Film Ödülü"nü almıştı.