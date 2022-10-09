Filozof Bruno Latour hayatını kaybetti
Sosyolog, antropolog ve filozof Bruno Latour hayatını kaybetti.
Sosyolog, antropolog ve filozof Bruno Latour, 75 yaşında hayatını kaybetti.
'Yeni iklim rejiminin düşünürü' olarak tanınan Latour, 22 Haziran 1947'de Beaune, Fransa'da doğdu. 1975’te Tours Üniversitesi’nden felsefe doktorası aldı. Sosyoloji, felsefe ve antropoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Latour, aktör-ağ teorisinin kurucularındandır.
École des Mines de Paris, Sciences Po Paris ve London School of Economics and Political Science gibi çeşitli kurumlarda ders veren Latour, sosyal bilimler alanında verilen Holberg Ödülü’ne layık görüldü.
Başlıca kitapları arasında Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime [Gaia’yla Yüzleşmek: Yeni İklim Rejimi Üstüne Sekiz Ders], Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts [Laboratuvar Yaşamı: Bilimsel Olguların İnşası; Steve Woolgar’la birlikte], Biz Hiç Modern Olmadık ve Rota: Politikada Yönümüzü Nasıl Bulacağız? bulunmaktadır.
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