Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek: ‘En büyük etken ekonomik kriz’

15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:30

Türkiye’de son zamanlarda meydana gelen ve kamuoyunun gündeminde yer alan çarpıcı olaylar toplum psikolojisine dair soruları da beraberinde getirdi. Yaşanan olayların Türkiye’nin mevcut durumuyla bir ilişkisinin olup olmadığını Cumhuriyet’e anlatan Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, “Ekonomik krizler toplumun psikolojisini bozar. Toplumsal kurumlarda bozulma bireylerin psikolojosini etkiler ve suça eğilim gösterirler” ifadelerini kullandı.

"İSYANKAR TAVIRLAR GÖRÜYORUZ"

Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, yaşanan ekonomik krizin toplumun psikolojisini bozduğunu ve bundan dolayı bireylerin farklı davranışlar sergilediğini söyledi. Civelek, “Bir toplumda 7 toplumsal kurum vardır. Sosyoloji bu toplumsal kurumlar üzerinden işler. Eğitim, din, siyaset, sağlık, hukuk, aile ve boş zamanları değerlendirme. Bu toplumsal kurumların bir tanesinde bile bozulma gerçekleşirse, diğer kurumlarda bundan etkilenir. Bozulmalar bireyde eksikliklere neden olur ve psikolojik olarak davranışlarına yansır. Şu anda toplumsal kurumların işleyişindeki bozukluk ve sıkıntılardan dolayı insan davranışlarında isyankar tavırlar görüyoruz” diye konuştu.

KRİZ SUÇA YÖNELTTİ

İnsanların toplumsal kurumlarda yaşadığı yorgunluğu boş zamanlarında atması gerektiğini belirten Civelek, “İnsanların ekonomik özgürlüklerine sahip olmaları gerek. Tatile gitme, dinlenme, sosyal hayatlarını düzenleyebilmeleri oldukça önemli. Sosyal ve ekonomik krizin içerisinde birey krizden etkilenise toplum hastalanmaya başlar. Son zamanlarda bu yüzden bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Ekonomik krizler toplumun psikolojisini bozar. Toplumsal kurumlarda bozulma bireylerin psikolojosini etkiler ve suça eğilim gösterirler. İhtiyaçlarını karşılayamayan beden kendi bedeni üzerinden protesto yürütmeye başlar ” ifadelerini kullandı.