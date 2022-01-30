Filyasyon uygulaması ‘çağrı merkezi’ne döndü

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Koronavirüs salgınında günlük vakalar 100 bin bandına ulaştı. Buna karşın Sağlık Bakanlığı’nın yeni tedbir açıklamadığı gibi tarama testlerini kaldırması ve karantina sürelerini düşürmesi gibi uygulamaları tepki topluyor. Bu kararlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Dünyada eşi benzeri yok, olmasa perişan olurduk” dediği filyasyonu da etkiledi.

Uygulamanın artık tamamen verimsiz hale getirildiğini vurgulayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bakanlığın yeni yayımladığı algoritmalar nedeniyle nüfusun neredeyse yüzde 80’i temaslı kapsamından çıkmış durumda. Filyasyon kapsamında hasta takibi işlemi ‘çağrı merkezi’ hizmetinden ibaret. Salgının başında bir vakaya dört temaslı varsa, bugün bir vakaya bir temaslı ancak bakılabiliyor. Yaygın test yapılmaması her geçen gün serbest dolaşan vaka sayısını artırıyor” ifadelerini kullandı.

"İLAÇ İSTER MİSİN?"

“Semptom göstermeyene test yapılmaması, ulaşım, maçlar, konser alanları gibi yerlerde test zorunluluğunun kalkması, günlük karantinaya alınan 90 bin vakanın katbekat üstünde kişinin toplum içinde dolaşımına neden oluyor” diyen Yalçınkaya, buna karşın filyasyon uygulamasının hastalara “İlaç istiyor musunuz?” diye sormaktan ibaret olduğunu aktardı.

"POZİTİF MESAİ"

Serbest dolaşım nedeniyle sağlık çalışanları arasında da vaka sayılarının arttığını aktaran Yalçınkaya, “Bakanlık sağlık emekçilerini temaslı görmüyor, testi yedi gün sonra pozitif olsa da işe başlatıyor. Çoğu arkadaşımız semptomları ve bulguları ağır seyretse de yedi gün sonra işe başlamak zorunda” bilgisini paylaştı. Uzmanlar, daraltılmış mesai, dönüşümlü çalışma ve sağlık hizmetlerinde acil vakalar dışında seyreltilmiş hizmet sunumu gibi önlemlerin hayata geçmesini istiyor. l ANKARA