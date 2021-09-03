Ankara Tabip Odası, salgında filyasyonun önemine dikkat çekti

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını başında yüzde 99 ile açıkladığı filyasyon oranı, temmuz ayından bu yana paylaşılmıyor. Filyasyonda görevli sağlık çalışanlarının bir kısmı da Covid dışı sağlık sorunları olanlara hizmet verebilmek için hastanelere döndü. Bu nedenle günlük 20 bin bandındaki yeni vakaya karşı sahada az sayıda çalışanla filyasyon yaptıklarını belirten Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Can Dokuyan, “Hasta sayısı çok olduğu için herkesin evine de gidemiyorsunuz. O nedenle bazılarına telefon etmek gerekiyor. Filyasyon başarılı olamıyor” dedi.

İZOLASYON DA SIKINTILI

Vaka yayılımını önlemek için hastayı ve temaslıları 1-2 saat içerisinde izole etmeleri gerektiğini söyleyen Dokuyan, “Ama bu pek mümkün olmuyor. Mesela Ankara’da bu süre bazen 1-2 günü bulabiliyor. Şu anda Ankara’da günlük 1500-2 binin üzerinde vaka olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Delta varyantının bulaştırıcılığına da dikkat çeken Dokuyan, “Delta gibi bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olunca filyasyon yapılması çok daha önemli. Virüs aslında semptom göstermeye başlanmadan önce bulaşmaya başlıyor. O yüzden izolasyonun hemen yapılması lazım. Ancak Türkiye başından beri hastalığı sahada değil hastanelerde karşılıyor. Hastaneler dolup kaldırılamaz bir duruma düşülünce aç-kapa politikası yapılıyor” ifadelerini kullandı. Filyasyon ekiplerinin gittikleri kişilere aşı olup olmadıklarını sormadığını da söyleyen Dokuyan, buna karşın hastanede yatanların çoğunlukla aşısız yurttaşlar olduğunu belirtti.