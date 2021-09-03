Ankara Tabip Odası, salgında filyasyonun önemine dikkat çekti
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Can Dokuyan, "Şu anda Ankara’da günlük 1500-2 binin üzerinde vaka olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını başında yüzde 99 ile açıkladığı filyasyon oranı, temmuz ayından bu yana paylaşılmıyor. Filyasyonda görevli sağlık çalışanlarının bir kısmı da Covid dışı sağlık sorunları olanlara hizmet verebilmek için hastanelere döndü. Bu nedenle günlük 20 bin bandındaki yeni vakaya karşı sahada az sayıda çalışanla filyasyon yaptıklarını belirten Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Can Dokuyan, “Hasta sayısı çok olduğu için herkesin evine de gidemiyorsunuz. O nedenle bazılarına telefon etmek gerekiyor. Filyasyon başarılı olamıyor” dedi.
İZOLASYON DA SIKINTILI
Vaka yayılımını önlemek için hastayı ve temaslıları 1-2 saat içerisinde izole etmeleri gerektiğini söyleyen Dokuyan, “Ama bu pek mümkün olmuyor. Mesela Ankara’da bu süre bazen 1-2 günü bulabiliyor. Şu anda Ankara’da günlük 1500-2 binin üzerinde vaka olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Delta varyantının bulaştırıcılığına da dikkat çeken Dokuyan, “Delta gibi bulaştırıcılığı yüksek bir varyant olunca filyasyon yapılması çok daha önemli. Virüs aslında semptom göstermeye başlanmadan önce bulaşmaya başlıyor. O yüzden izolasyonun hemen yapılması lazım. Ancak Türkiye başından beri hastalığı sahada değil hastanelerde karşılıyor. Hastaneler dolup kaldırılamaz bir duruma düşülünce aç-kapa politikası yapılıyor” ifadelerini kullandı. Filyasyon ekiplerinin gittikleri kişilere aşı olup olmadıklarını sormadığını da söyleyen Dokuyan, buna karşın hastanede yatanların çoğunlukla aşısız yurttaşlar olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı