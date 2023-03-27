Filyos Çayı'nda 18 yaşındaki öğrencinin cesedi bulundu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:51

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:53

Karabük Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki dün saat 23.00 sıralarında, hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ölenin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.