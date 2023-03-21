'Patlamış mısır' öğrencileri hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden getirdikleri patlamış mısırları tüketen öğrencilerden 11'i, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:35
'Patlamış mısır' öğrencileri hastanelik etti
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Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden patlamış mısır getirdi. Etkinlikte mısırlardan yiyen bazı öğrencilerde, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

DURUMLARI İYİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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