'Patlamış mısır' öğrencileri hastanelik etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden getirdikleri patlamış mısırları tüketen öğrencilerden 11'i, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri, bir etkinlik için evlerinden patlamış mısır getirdi. Etkinlikte mısırlardan yiyen bazı öğrencilerde, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.
DURUMLARI İYİ
İhbarla gelen sağlık ekipleri, 11 öğrenciyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- 'Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti' yalanlandı
- 'Yirmi milletvekili' çıkmazı
- Saray'da panik yaratan anket!
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru