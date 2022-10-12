Fındık bahçesinde ölü bulundu
Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.
Samsun'un Terme ilçesinin İlimdağı Mahallesi Hancılar mevkisinde Mehmet Aşçı'dan (76) haber alamayan yakınları kendisini aramaya çıktı.
Dün akşam geç saatlerde yapılan aramada Mehmet Aşçı'nın cesedi bir akrabasına ait fındık bahçesinde bulundu.
Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı adamın kesin ölüm sebebini otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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