Foça'da 10 gün arayla bir ceset daha bulundu
İzmir'in Foça ilçesine 10 kilometre mesafedeki koyda ceset bulundu. 23 Eylül'de de Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'ın (19) ölü bulunduğu bölgenin yakınında bulunan cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki koyda ceset bulunduğu ihbarı aldı.
1 haftayı aşkın süredir denizde olduğu sanılan ceset, halatla kayalıklara inen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekibinin yardımıyla karaya çıkartılan ceset, Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çürümüş haldeki cesedin kime ait olduğu ve cinsiyeti henüz tespit edilemedi.
OLAYLAR ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan aynı bölgeye yakın mesafede 23 Eylül'de de Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a ait olduğu belirlenen ceset bulunmuş aynı gün denizde içinde kimsenin olmadığı ve kamaralarına su dolmuş yelkenli tekne bulunup Foça Balıkçı Barınağı'na getirilmişti. Bugün bulunan cesedin de aynı tekneyle ilgisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
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