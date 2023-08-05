Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:27

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:27

Hasat sezonunun yaklaşmasıyla fındık üretici ve tüketicileri 2023 yılı fındık fiyatlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, fındık fiyatları açıklandı mı? 2023 fındık fiyatı ne kadar olacak? Fındık kaç TL olacak? İşte, fındık fiyatlarındaki son durum...

Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye’de binlerce üretici fındık fiyatının belirlenmesini bekliyor.

2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

2022 FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl için fındık fiyatlarını açıklamış, 54 TL olduğunu duyurmuştu.