Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:21

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:21

Fındık fiyatları 2024 için gözler Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) açıklamasına çevrildi. 4 Ağustos tarihinde Giresun'da başlayacak olan fındık hasadına kısa süre kala fındık fiyatları için beklentiler arttı. Peki, Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? TMO fındık taban fiyatları ne kadar olacak, 1 ton fındık kaç TL ?

FINDIK FİYATLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Alınan bilgiye göre Giresun'da 2024 ürünü fındık hasadının 0-250 rakım arası sahil kesimde 4 Ağustos, 250-500 rakım arası orta kesimde 10 Ağustos ve 500-750 rakım yüksek kesimde de 17 Ağustos'ta başlamasına karar verildi. Bu bilgiye göre 4 Ağustos'tan önce fındık alım fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 TL’lik maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 TL olarak oluşmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2024 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlendiğini duyurmuştu.

Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg,

Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg,

Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg,

Standart dışı kabuklu fındık için 75,00 TL/Kg’dır.