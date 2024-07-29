Yurtdışı çıkış harcı ocakta ne kadar olacak?
Yeni vergi paketiyle yurtdışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi. Yeni kararla yurtdışı çıkış harcı artık yeniden değerleme oranına göre hesaplanacak. Peki yurtdışı çıkış harcı yılbaşında ne kadar olacak?
Yeni vergi paketiyle 150 TL olan yurtdışı çıkış harcına yüzde 233 oranında zamlanarak 150 TL'den 500 TL'ye yükseltti.
Yurtdışı çıkış harcı yeni kararla yeniden değerleme oranına göre yılbaşında tekrar hesaplanacak.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de yurtdışı çıkış harcına ocak ayında ne kadar geleceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, "500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 TL’ye çıkması demek" ifadelerini kullandı.
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