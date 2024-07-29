Yurtdışı çıkış harcı ocakta ne kadar olacak?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:26

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:26

Yeni vergi paketiyle 150 TL olan yurtdışı çıkış harcına yüzde 233 oranında zamlanarak 150 TL'den 500 TL'ye yükseltti.

Yurtdışı çıkış harcı yeni kararla yeniden değerleme oranına göre yılbaşında tekrar hesaplanacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de yurtdışı çıkış harcına ocak ayında ne kadar geleceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, "500 TL’ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcı, yeniden değerleme oranına bağlandı. Bu yılbaşında harcın 700-750 TL’ye çıkması demek" ifadelerini kullandı.