Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Ordu’da sezonu tamamlayan fındık işçilerini Batman’a taşıyan minibüs Muş’ta kaza yaptı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 07:49
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı
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Muş-Bitlis Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 72 ABR 674 plakalı minibüs, iddialara göre park halinde ki DO ES 2017 yabancı plakalı otomobile çarpması ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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