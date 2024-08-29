Kendi fındık ezmenizi evde yapın: Evde fındık ezmesi yapmanın püf noktaları...

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:56

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:56

Kahvaltı sofralarının ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi olan fındık ezmesini evde çok pratik bir şekilde hazırlamak mümkün. Marketten alınan fındık ezmeleri ne kadar lezzetli olsa da, ev yapımı fındık ezmesinin tadı bir başka... Üstelik içerisine koyduğunuz malzemeleri kendiniz seçerek, katkı maddesi ve gereksiz şekerden uzak, tamamen doğal bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz fındık ezmesi tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı çiğ fındık

1-2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı vanilya

1/4 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Fırını 180°C'ye önceden ısıtın.

Fındıkları bir tepsiye tek kat halinde yayın ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika boyunca, arada bir karıştırarak, fındıklar hafifçe kızarana ve kabukları çatlamaya başlayana kadar kavurun. Bu işlem fındıkların aromasını ortaya çıkarır ve ezmenin daha lezzetli olmasını sağlar.

Kavrulmuş fındıkları fırından çıkarıp biraz soğumaları için bekletin.

Fındıkların kabuklarını çıkarmak için temiz bir mutfak havlusunun içine fındıkları koyun ve havluyu kapatın. Fındıkları havlunun içinde ovalayarak kabukların çoğunu soyun. Tüm kabukların çıkması gerekmez, sadece büyük çoğunluğunun soyulması yeterlidir.

Fındıkları bir mutfak robotuna veya güçlü bir blendera aktarın.

Fındıkları birkaç dakika boyunca aralıklarla çalıştırarak öğütün. İlk başta fındıklar parçalanacak, sonra kıvam almaya başlayacaktır. Birkaç dakika içinde fındıklar doğal yağlarını salacak ve yumuşak bir fındık ezmesi haline gelecektir.

Eğer daha akışkan bir kıvam isterseniz, 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

Fındık ezmesine bal, vanilya ve tuz ekleyin. Tüm malzemeleri mutfak robotunda iyice karıştırın.

Fındık ezmesini tadın ve isteğinize göre daha tatlı bir lezzet için biraz daha bal ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız fındık ezmesini temiz bir cam kavanoza veya kapaklı bir saklama kabına koyun.

Buzdolabında saklayın ve 2-3 hafta içinde tüketin.