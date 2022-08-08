Fındık işçilerinin geçirdiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Ordu’da fındık işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti, kazada ölü sayısı 2’ye çıktı.
Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında sabah saatlerinde, fındık hasadı için işçileri taşıyan Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve Terme Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 34 yaşındaki Tuncay Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gümüş’ün hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 2’ye çıktı. Kazada toplam 18 kişi de yaralandı.
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