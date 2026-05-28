Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu’ndan: ‘Yol arkadaşım olamazsınız’

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, mutlak butlanla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP Genel Merkezi ismiyle parti üyelerine gönderdiği “Değerli yol arkadaşlarımız” başlıklı mesaja tepki gösterdi.

Çervatoğlu, yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Mutlak sultanın mutlak butlanı olan CHP Genel Merkezi değerli yol arkadaşım diye mesaj atmış. Cevabımdır: Anadolu’nun küçük bir kasabasında ilmek ilmek çalışarak halkın iktidarını kurma mücadelesi verirken uzun zamandır yitirdiğimiz umudu genel başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeniden büyütmüşken, kayyum anlayışıyla partimizin yönetimine gelen işbirlikçi bir yapıyla asla yol arkadaşı olmam, olamam, olmayacağım.”

CHP’nin genel başkan Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanında yürüdüğünü belirten Çervatoğlu, “Yıllardır bu ülkeye açlığı, yoksulluğu, yolsuzluğu ve adaletsizliği dayatan siyasal anlayışa hizmet eden; uluslararası emperyalist tekellere ülkenin kaynaklarını peşkeş çeken; yoldaşlarımızı, belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı zindanlarda esir tutan; demokrasiyi tasfiye ederek ‘meşru monarşi’ düzeni kurmaya çalışan bir anlayışın payandası olmak için halkın ve partililerin iradesini yok sayan sizler, benim yol arkadaşım olamazsınız” dedi.

Çervatoğlu, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Bizler; halkın tam bağımsız, eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağı bir Cumhuriyet’i yeniden inşa etmek için yürüyenlerin yol arkadaşlarıyız. İşte bunun için bir kez daha ilan ediyorum ki asla ve asla benim yol arkadaşım olamazsınız.”