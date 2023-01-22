Fındıklığa gitti, bir daha haber alınamadı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün fındıklığa gitmek için evden çıkan Salih Altun'dan (77) bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Kandıra ilçesi Ağaçağıl Dereli Mahallesi'nde yaşayan Salih Altun, her gün gittiği fındıklığına gitmek üzere dün saat 11.00 sıralarında evden çıktı.
Elinde baltasıyla evinden ayrılan Altun'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112'ye bildirdi.
Bunun üzerine kırsal bölgedeki mahallenin çevresinde arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.
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