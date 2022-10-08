Finlandiya: Türkiye ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi

08 Ekim 2022 Cumartesi, 13:03

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO konusunda birlikte kaydettiği ilerlemenin "sadece Finlandiya ve İsveç'in değil, aynı zamanda NATO'nun da çıkarına" olduğunu savundu.

Haavisto, "Sakin olalım. Şimdi, tabii ki asıl odak noktası, NATO'nun genişlemesinin NATO'nun güvenliğine ve ardından Finlandiya'nın ve İsveç'in güvenliğine hizmet edecek şekilde yapılmasıdır" dedi.

Haavisto, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü mutabaktı hatırlatarak, sürecin "ilerlediğini" dile getirdi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

İsveç'in de Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmeye başladığını kaydeden Haavisto, üç ülke arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Haavisto, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında süren görüşmelerin konusunun sadece NATO üyeliği ile ilgili değil, "daha kapsamlı" olduğunu ifade etti.

Haavisto ayrıca, "Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında devam eden başka birçok tartışma var" dedi.

"TÜRKİYE, BİZE GÜVENEBİLİR"

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Türkiye'nin, Finlandiya'nın terörle mücadele konusundaki politikalarına güvenmesini beklediğini söyledi.

Antti Kaikkonen, "En iyi durumda, bu yılın sonunda NATO'nun tam üyesi olabilirdik, ancak daha uzun süre tartışılması gereken konular varsa, o zaman tartışacağız. NATO'ya üyeliğimizin en kısa sürede onaylanması için çalışıyoruz" dedi.