Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj: Kararı Türk parlamentosu verecek

26 Ağustos 2022 Cuma, 18:16

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun Madrid Zirvesi’nde imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi.

Finlandiya heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jukka Salovaara, Helsinki'de gerçekleşen toplantının "çok yapıcı" olduğunu belirterek, "Madrid'de güvenlik konularının tartışıldığı kalıcı bir mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştık ve şimdi daha çok terörizmden bahsettik" dedi.

Salovaara, toplantıya katılan Türk heyetini oldukça resmi bir heyetten olduğuna dikkat çekerek, tarafların "görüşmeye devam edeceğini" ve toplantıların "uzman düzeyinde gerçekleşeceğini" söyledi.

Salovaara, "Toplantılara katılacak olan çeşitli uzmanlar güvenlik konularını ele alacak. Bugün toplantıda yer alan heyetler, sonbaharda tekrar bir araya gelecek" diye konuştu.

Salovaara ayrıca, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır olup olmayacağına ilişkin, "Bu başka bir konu ve bu Türk parlamentosuna bağlıdır. Ancak güvenlik konularında iş birliği yapabilmemiz olumlu bir gelişme. Bu, aynı zamanda Türkiye'de olumlu bir ruh haline katkıda bulunabilir" dedi.

Fotoğraf: Finlandiya Dışişleri Bakanlığı

'OLUMLU BİR GÖRÜŞME'

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında gerçekleşen ilk görüşmenin "olumlu" olduğunu söyledi.

Pekka Haavisto, ilk toplantıda gündemdeki konuların gözden geçirildiğini, sonraki toplantılarda da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onayına ilişkin konuların tartışılacağını ifade etti.

Haavisto ayrıca, üç ülke arasındaki toplantıların sonbaharda farklı ülkelerde devam edebileceğini söyledi.

'ÇAVUŞOĞLU İLE TEMAS HALİNDEYİM'

Pekka Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması için ileri sürdüğü yeni taleplerden haberdar olmadığını söyledi.

Haavisto, "Bildiğim kadarıyla, Madrid'de üzerinde anlaşmaya varılanların üzerinde yeni bir şey yok ve kararlaştırılanlar kağıda döküldü" ifadelerini kullandı.

Haavisto, yaz dönemi boyunca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iletişim halinde olduğunu ifade etti.

Havisto ayrıca, "Yaz boyunca Türk dışişleri bakanıyla da temas halindeydim ve aslında her zaman Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecini ele almadık, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel etkilerini ve tahıl sevkıyatına ilişkin müzakerlerin durumunu da konuştuk" dedi.