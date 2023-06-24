Fintek büyüklüğü 225 milyarı aşacak

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Küresel fintek pazarı piyasa değeri açısından 150 milyar dolar sınırını aştı. Bu alana giren büyük finans kuruluşlarının yanı sıra birçok startup da gelişmekte olan fintek ortamında kendi üslerini kurdu.

Fintek alanındaki toplam yatırımlar her ne kadar 2022’de durağan bir dönem yaşansa da 2021’de 210 milyar dolara ulaştı ve bu da startup’ların büyümesi için elverişli fırsatlar yarattı. Fintek analizlerine baktığımızda, küresel fintek pazarının, 2027 yılına kadar yüzde 13’lük büyüme ile 225 milyar doları aşması bekleniyor. Küresel fintek şirketlerinin yaklaşık yüzde 90’ı yapay zekâ ve makine öğrenimine dayalı olarak çalışıyor.

659’U AKTİF

Startups.Watch verilerine göre Mayıs 2023 sonu itibarıyla Türkiye’de aktif 659 fintek mevcut. Aktif olmayan fintek sayısı ise 102 olarak kayıtlara geçiyor. Nisan ayı verileri ile karşılaştırıldığında aktif olmayan fintek sayısının değişmediği, aktif fintek sayısının ise artmaya devam ettiği görülüyor. Dikeylerine göre incelendiğinde Türkiye’deki fintek şirketlerinin 258’inin ödeme, 96’sının bankacılık teknolojileri, 95’inin blokzinciri-kripto varlık, 71’inin kurumsal finans, 57’sinin sigortacılık alanında faaliyetlerini sürdürdüğü kaydediliyor. 2023 yılı ilk beş ayı itibarıyla 8 adet fintek şirketine toplamda 3 milyon dolarlık yatırım yapıldığı kayıtlara geçiyor. 2021 ve 2022 yıllarının genel toplamına göre kötü bir seyre sahne olan 2023’ün ilk 5 ayındaki yatırımların artış göstermediği dikkatlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz yıl 37 adet yatırımda fintek şirketleri toplamda 91 milyon dolar fonlanmıştı. 2023 yılında şimdiye kadar 1 adet çıkış (10 milyon dolar) var.

DEİK’TEN TANITIM ATAĞI

DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Finansal Teknolojiler (FinTek) Komitesi, dünyanın en büyük finansal teknolojiler organizasyonu olarak bilinen Money 20/20 Fuarı’nda, DEİK Pavilyonu kurdu.

Amsterdam’da düzenlenen ve dünyanın en büyük finansal teknolojiler organizasyonu olarak bilinen Money 20/20 Fuarı’ndaki DEİK Pavilyonunda; Colendi, Figopara, Kolaybi, Secure Future, Innovance, OBSS, TRA Tech ve Fimple Türkiye’nin önde gelen fintek firmaları yerini aldı. Fuarda ayrıca United Payment, Papara, Veripark, Paycell ve Dgpays da stand kurarak ülkemizi temsil etti.

DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi FinTek Komite Başkanı İlker Sözdinler, “Türk fintek şirketlerimizle katıldığımız Money20/20 Fuarı’nda adeta Türkler olarak damga vurduk. Sekiz binden fazla katılımcının bulunduğu fuarda yüzlerce firmaya kendimizi tanıtma fırsatı bularak çok iyi bağlantılar elde ettik” dedi.

ÖDEMELER HESAPTAN HESABA

Fintek çözüm sağlayıcısı FIS tarafından hazırlanan bir rapora göre, hesaptan hesaba (A2A) ödemeler, işletmeler tarafından ödeme yönteminin hızla benimsenmesi ve hükümetlerin ödeme altyapısı modernizasyon çabaları sayesinde dünya çapında yükselişe geçiyor.

2023 Worldpay from FIS Global Payments Raporu’na göre, bir önceki yıl 60 olan canlı gerçek zamanlı ödeme planı sayısı 2022’de 64’e yükseldi. Bu ödeme sistemleri yüksek hızlı ödeme rayları sağlıyor ve A2A ödeme büyümesini yönlendiren yeni kullanım durumlarını mümkün kılıyor. Rapora göre, 2022’de A2A işlemleri, küresel e-ticaret işlem değerinde 525 milyar dolara ulaştı. Bu tutar 2021’de 463 milyar dolardı. 2026 yılına kadar A2A e-ticaret ödemelerinin yıllık yüzde 13 büyüyeceği tahmin ediliyor.

E-DEFTER’DE YENİ DÖNEM

Garanti BBVA, eLogo ve Agra Fintech işbirliğiyle tüzel ve şahıs firmaları için e-Defter veri paylaşımı entegrasyonunu hayata geçirdi.

Garanti BBVA’nın KOBİ ve ticari müşterileri, sakladıkları e-Defter’lerini, eLogo tarafından geliştirilen web portal üzerinden izin verdiği ölçüde sisteme yükleyebilecek. Sisteme yüklenen e-Defter’ler de Agra Fintek’in FinBind veri köprüsü üzerinden otomatik olarak bilanço ve gelir tablosu formatına getirilerek Garanti BBVA ile hızlı şekilde paylaşılabilecek. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, “Müşterilerimizin kendilerine özel avantajlı bankacılık ürünlerine hızla erişebilmesini amaçlıyoruz. Özellikle fintek ekosisteminde müşteri ihtiyaçlarına paralel çözümler geliştirmeyi ve kullanıcı dostu, deneyimi en üst noktaya taşıyan hizmetleri önemsiyoruz” dedi.

BAYİLER İÇİN YENİ İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Figopara, Param bünyesindeki şirketlerden TURK Finansman AŞ markası olan Kredim ile bayilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için işbirliği yaptı.

Kredim’in şirketlere yönelik geliştirdiği “Şimdi Al, Sonra Öde” modeli olan Kredim Business uygulaması, Figopara’nın altyapısıyla entegre edilerek ana firma ile bayi arasındaki ürün tedarik ve ödeme süreçlerine finansal çözüm sağlıyor. Kredim Business altyapısı ile entegre çalışan sistem sayesinde bayiler, kendileri adına oluşan hesapla ana firmadan ürün alımları için finansmana erişiyor.

İNOVASYON İÇİN 5 GİRİŞİM

Visa Avrupa İnovasyon Programı, Türkiye için aldığı toplam 55 başvuru arasından, 2023 dönemine katılacak 5 finteki seçti.

Seçilen fintekler, finans ve ödemeler sektöründeki inovasyonu geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla Visa’nın müşterileri ve iş ortakları ile işbirlikleri gerçekleştirecek ve bu süreçte Hackquarters’ın hızlandırma desteğini alacak.

Fintekler, Visa’nın 200 ülkeyi kapsayan küresel ağının desteğiyle çözümlerini hızlandırmak ve uluslararası alanda genişlemek için konunun uzmanlarından eğitim ve mentorluk alma fırsatına da sahip olacaklar.

Bu yıl Türkiye programı için alınan toplam 55 başvuru arasından seçilen fintekler, Abonesepeti, Agrio Finans, Craftgate, Enqura ve Recepta oldu. Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz proje ile ilgili olarak “Bu proje ile Visa, fintek ekosistemini birbirine bağlamaya ve finteklerin işlerini ölçeklendirmelerine destek olmak için onlara gerekli görünürlüğü, ağı ve yetenekleri sağlamaya devam ediyor. Bu program ile geleceğin ödeme sistemlerinin ve Türkiye’deki fintek ekosisteminin gelişimine katkımızı sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’da yürütülen programa 2018’den bu yana 50 ülkeden 1000’den fazla fintek başvurdu. Sadece bu dönemde ise başvuru sayısı 300’e yaklaştı.

TÜRK LABORATUVARI DÜNYA LİSTESİNDE

Global Finance, global ölçekte 2023’ün En İyi İnovasyon Laboratuvarlarını belirledi. Yılın En İyi Finansal İnovasyon Laboratuvarları listesinde Türkiye’den de iki laboratuvar yer aldı. Dünyanın birçok ülkesinden en iyi finansal inovasyon laboratuvarlarının buluştuğu ve 2017’den beri her yıl açıklanan listeye Türkiye’den Yapı Kredi FRWRD ve Deniz Akvaryum da girdi. Yapı Kredi FRWRD, 360 derece inovasyon stratejisi ile fikirden projeye, eğitimlerden etkinliklere bütün inovasyon inisiyatiflerini aynı platformda buluşturmasıyla tanınıyor. Türkiye’deki en aktif inovasyon merkezleri arasında konumlanıyor. Deniz Akvaryum, NEOHUB çatısı altında girişimlere katkı sağlayarak büyümelerine destek olan bir hızlandırma programı.

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