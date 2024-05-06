Firari emniyet müdürü kaçmaya çalışırken yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ihraç ve firari olan eski emniyet müdürü kaçmaya çalışırken yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 18:38
Firari emniyet müdürü kaçmaya çalışırken yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takip çalışmaları ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2021 yılından beri firari olarak aranan ihraç olmuş eski emniyet müdürü A.K.(42)’nin Kayseri’de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, A.K.’yi araç ile kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


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