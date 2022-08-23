Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 09:41
Firari FETÖ hükümlüsü, Gaziantep'te yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari M.A.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

CEZAEVİNE KONULDU

Ekipler, adresi belirlenen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. M.A.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler