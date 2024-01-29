Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., yakalandı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.T.'nin adresini tespit etti.
Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.
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