Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:53
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.T.'nin adresini tespit etti.

Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.


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