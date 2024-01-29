Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:53

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:53

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.T.'nin adresini tespit etti.

Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.