İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö.'nün Kemalpaşa'da bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.Ö.'yü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.
K.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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