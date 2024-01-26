İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 12:18
İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö.'nün Kemalpaşa'da bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.Ö.'yü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

K.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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