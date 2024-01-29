FETÖ sanığı eski hakime 15 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:50

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:50

Hatay'da görevliyken FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 Mayıs 2022'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla meslekten ihraç edilen eski hakim H.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın incelenen telefon kayıtlarında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibat tespit edildiği belirtildi.

H.Ç'nin örgütle irtibatının, 2005'te hukuk fakültesini kazanmasının ardından başladığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın ilk olarak 2005'te FETÖ'ye ait evde 6 ay kaldığı, bu evde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyip kitaplarını okuduğu, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığı, sonrasında mezun olana kadar örgüte ait yurtta kaldığı ve bu dönemde 'belletmen' olarak görev yaptığı, örgüte eleman kazandırmakla görevlendirildiği, sorumlu olduğu öğrencilerle sohbet toplantısı düzenleyip örgütsel ideolojik eğitim verdiği, örgütsel bağlılığı artırmak adına halı saha maçları ve turnuvalar düzenlediği belirlenmiştir."

İddianamede, sanığın mezun olduktan sonra da örgütle bağını sürdürdüğü, mesleki sınavlara da FETÖ'nün Ankara'daki "hakim-savcı sınav çalışma evi"nde hazırlandığı anlatıldı.

H.Ç'nin deşifre olmamak için kullandığı yöntemlere de değinilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sanığın örgütün 'hakim-savcı sınav çalışma evleri'nde kaldığı süre zarfında gizlilik kapsamında şahsi cep telefonunu yanına almadığı, mahrem imamlar ve askeri öğrencilerle ankesörlü hatlar ile büfe telefonlarından periyodik-ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği, 2015'te hakim olarak atamasının yapıldığı ve en son Hatay hakimi olarak görev yapmaktayken anlatılan eylemleri nedeniyle 13 Mayıs 2022'de HSK kararıyla meslekten ihraç edildiği, örgütün talimatlarıyla hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, belletmen olarak da görev yaptığı dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

"BU EVE SINAVLA ALAKALI KİTAPÇIK GELİRDİ"

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık C.A'nın ifadesi de yer aldı.

Sanıkla örgütün "hakim-savcı sınav çalışam evi"nde kaldığını öne süren C.A, "Bu eve ayda bir kez gireceğimiz sınavla alakalı deneme sınavı kitapçığı gelir, biz de bunu çözerdik. H.Ç. ile bu evde tanıştım. O da hakim ve savcılık sınavlarına bu evde hazırlandı" iddiasında bulundu.