Firari FETÖ’cülerden yeni 'kanal' hamlesi!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 16:14

Güncelleme: 15.04.2025 - 16:14

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriden bazı isimler, geçmişte Türkiye'de yayın hayatı sonlandırılan MC TV’yi Avrupa’da yeniden hayata geçirdi.

KANALIN BAŞINDA GÜLEN’İN YEĞENİ VAR

Yeniden kurulan kanalın başında, FETÖ'nün medya yüzlerinden biri olan eski STV spikeri Kemal Gülen bulunuyor. Kemal Gülen aynı zamanda, ekim ayında ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yeğeni olarak biliniyor.

KADRODAKİ İSİMLER

MC TV’nin yeni yapılanmasında kamuoyunun yakından tanıdığı firari FETÖ mensupları yer alıyor. Ekonomiye dair tartışma yaratan paylaşımlarıyla bilinen Turhan Bozkurt ile gri bültenle aranan eski milli futbolcu Hakan Şükür, kanal bünyesinde program yapacak isimler arasında.

Z KUŞAĞINA YÖNELİK PROGRAMLAR

FETÖ’nün firari tepe yöneticilerinden Ekrem Dumanlı ile geçmişte sık sık program yapan Erkam Tufan Aytav da kanalda yer alıyor.

Kanalın sosyal medya tanıtımlarında yer alan diğer firari FETÖ mensupları ise şu şekilde sıralandı:



Bedrettin Uğur, Abdullah Abdulkadiroğlu, Fatih Akalan, Mehmet Doğan, Fuat Karazeybek, Kübra Aydın, Nedim Hazar ve Ahmet Daşdan.

MC TV’NİN GEÇMİŞİNE DÖNÜŞ

Mobility Channel (MC), ilk olarak Mart 2011’de otomobil yayıncılığı amacıyla kurulmuştu. Ancak Temmuz 2012’de FETÖ’nün kapatılan Samanyolu Yayın Grubu’na devredilmesinin ardından, 2 Ağustos 2012’den itibaren FETÖ içeriklerini yayına alan bir kanal haline geldi. Kanal, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde kapatıldı.

MERKEZİ ALMANYA, DESTEKÇİSİ ABD’DEN

Yeni MC TV'nin Almanya merkezli olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. Kanal, Almanya’daki gurbetçilere yönelik propaganda faaliyetleri yürütürken, ABD’de FETÖ lideri Gülen’in sağ kolu olarak bilinen Cevdet Türkyolu’na yakın isimlerin destek verdiği belirtiliyor.

MC TV'nin Avrupa yapılanması olan MC EU, daha önce 15 Kasım 2015’te Türksat uydusundan çıkarılmış, ardından 2017 yılında farklı içeriklerle yeniden yayına başlamıştı.

Kanalın sosyal medya platformu X’teki hesabı ise Türkiye’den erişime engellendi.