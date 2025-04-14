Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:09

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemler devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY #Konya Cumhuriyet Başsavcılığı #konya

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