İstanbul merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol uygulandı.

İstanbul merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
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ANKA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:19

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel/yeniden yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İstanbul, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane'de 49 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yakalanan 36 şüpheliden 20'si tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol uygulandı.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY #Operasyon

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