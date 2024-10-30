Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomenmiş

Türkiye'den firar ederek ‘mavi’ kategoride aranan FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Emine Zeliha Akpınar’ın 1 milyon aboneli bir Youtuber olduğu ortaya çıktı.

Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomenmiş
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 00:54

FETÖ'nün 'mülkiye imam'larından Mahmut Akpınar’ın kızının YouTube’da bir milyon abonesi olan Emine Zeliha Akpınar olduğu ortaya çıktı.

Videoda Emine Zeliha Akpınar, babası Mahmut Akpınar ile video çekti. 

Zeliha Akpınar’ın Instagram’da 154 bin takipçisi bulunurken, Ağustos 2023’te Marmaris’te tatil yaptığı da biliniyor.

Henüz yakalanmayan FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın Birleşik Krallık’a firar ettiği biliniyordu. Akpınar'ın mavi kategoride arandığı öğrenildi.

Odatv'nin haberine göre, Mahmut Akpınar, aktif olarak FETÖ'nün yurt dışındaki yayın organlarından TR724'e düzenli olarak yazı da yazıyor.


Etiketler: #mahmut akpınar #youtuber

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