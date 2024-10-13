Sosyal medya fenomeni Reynmen evlendi: İşte İtalya'daki düğünden ilk kareler!

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:24

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:24

"Reynmen" lakaplı şarkıcı ve fenomen Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Miss Turkey 2017 yarışmacısı Emire Cansu Kurtaran’a geçtiğimiz nisan ayında evlenme teklif etmişti.

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen görkemli bir törenle taçlandırarak dünyaevine girdi. Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

Gelin Emire Cansu Kurtaran, Galia Lahav imzalı zarif bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana markasından şık bir damatlık giydi.

Çiftin yakın dostu Emirhan Çakal, düğünden mutlu anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl Defne Samyeli’nin programına katılan Reynmen, aile kurma hayalini şu sözlerle paylaşmıştı:

"Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum."

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen, asıl adıyla Yusuf Aktaş, 1995 yılında dünyaya geldi. Scorp ve YouTube platformlarındaki videolarıyla tanınan Aktaş, şimdilerde kariyerine şarkıcı olarak devam ediyor.

Ünlü ismin "Derdim Olsun", "Ela" ve "Renklensin" gibi şarkıları bulunuyor.



EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

1996 doğumlu Emire Cansu Kurtaran, Eynsford College'de piskoloji üzerine eğitim aldı.

Miss Turkey 2017'ye katılan Kurtaran, finalistler arasında yer almıştı. Ancak Emire Cansu Kurtaran ilk 10'a girmeyi başaramadı. 2017 Miss Turkey birincisi Aslı Sümen olmuştu.

Emire Cansu Kurtaran, bir dönem de modellik yaptmıştır.