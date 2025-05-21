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Firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı!

Firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı!

21.05.2025 10:32:00
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AA
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Firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı!

Kars'ta üç ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda; "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (41) ile aynı suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S.T., operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü iki kardeş, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

İlgili Konular: #Operasyon #Kars #hükümlü

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