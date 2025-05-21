Firari hükümlü iki kardeş operasyonla yakalandı!

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen operasyonda; "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (41) ile aynı suçlardan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi S.T., operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü iki kardeş, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.