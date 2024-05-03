Firari hükümlü Siirt’te yakalandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:43
Firari hükümlü Siirt’te yakalandı
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada; yakalanan zanlının tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Siirt il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.


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