Siirt’te yağış sonrası yol çöktü

Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:46

Güncelleme: 13.04.2024 - 16:46

Merkeze bağlı Kalender köy yolunun istinat duvarı, kentte etkili olan yağışların ardından dün gece yıkıldı.

Yolda çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ekipler tarafından onarım çalışması başlatıldı.