Siirt Emniyet Müdürü'nden DEM Partili vekile: 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 16:55

Güncelleme: 10.04.2024 - 17:04

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından mazbata krizinin yaşandığı kentlerden birisi de Siirt oldu.

Siirt'te yaşanan itiraz sürecinde DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, adliyeye girmek istedi. Emniyet müdürü Necmettin Öztürk, Sarıtaş'ın adliyeye girmesine izin vermedi.

Sarıtaş, Öztürk'ün çekilmesini isteyerek "Önümden çekilir misin? Mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bunlar devletin polisleri, senin değil" dedi.

"DEVLETİN VEKİLİ DEĞİLSİN"

Bu sırada Emniyet Müdürü Öztürk, Sarıtaş'a "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin" ifadelerini kullandı.