Firari müteahhidi kaçıran Kırıkkale Vali Yardımcısını sordu… Bakanlık yanıt vermedi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in, 6 Şubat deprem davalarında sanık olarak yargılanan AK Partili müteahhit Yunus Kaya'yı Mersin'e kaçırdığı tespit edilen ve halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri'ne ilişkin soru önergesini yanıtlamadı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztürkmen, "Bir suçluyu kendi aracıyla kaçırdığı savcılık tarafından tespit edilen kamu görevlisi nasıl olur da görevine devam edebilir! Sadece görevine devam etmekle kalmıyor, kaymakamlıktan vali yardımcılığına terfi ediyor. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı bu sorulara yanıt vermek yerine önergemi reddetmeyi tercih etti. Neyi gizliyorsunuz? Yanıtsız bırakılan sorularıma kamuoyu önünde tekrar soruyor ve ilgililerden yanıt bekliyorum" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ANKA Haber Ajansı'nın "Deprem soruşturması şüphelisi AK Partili müteahhidi saklayan akrabası hakkında 5 yıla kadar hapis istemi" başlıklı haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Öztürkmen, haberde yer alan tespitin aydınlatılması amacıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Bakan Tunç, Öztürkmen'in soru önergesini 15 günlük yasal süreçte yanıtlamadı. Öztürkmen, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat depremlerinde Nurdağı ilçesinde yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı'nın yıkılması ve 67 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Nurdağı Belediyesi'nin eski AK Partili Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya 23 Şubat 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaya, 'iyi hal' indirim alarak 13 yıl 9 ay hapse mahkum oldu.

"ÖNERGEMİN ÖZETİ İÇİN 'BİR VALİ YARDIMCISIYLA İLGİLİ İDDİALARA İLİŞKİN' DENİLMİŞ"

Kaçak müteahhit Yunus Kaya'yı Mersin'in Erdemli ilçesinde saklamakla suçlanan akrabası Murat Kaya hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapsi istendi. Aynı soruşturma kapsamında, kaçak müteahhit Yunus Kaya'yı Erdemli ilçesine aracıyla kaçıran kişinin ise Nurdağı Kaymakamı olarak görev yapan ve şimdi Kırıkkale Vali Yardımcısı olan Seyfullah Ordueri olduğu savcılık tarafından tespit edilmiştir.

Müteahhit Yunus Kaya'nın yargılandığı İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında giren savcının esas hakkındaki mütalaasında, '(...) Site güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 14 Şubat 2023 günü saat 21.54 sıralarında siyah renkli 33 DFD 34 plaka sayılı BMW marka bir aracın sürücü koltuğundan eski Nurdağı Kaymakamı olduğu tespit edilen Seyfullah Ordueri'nin, yolcu koltuğunda ise Yunus Kaya isimli şahsın birlikte indiği tespit edilmiştir…' denilmektedir.

Olay bu kadar açıkken Kırıkkale Vali Yardımcısı olarak görev yapmaya devam eden Seyfullah Ordueri'nin karıştığı bu skandalı Meclis gündemine taşımış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorular yöneltmiştim. Ancak soru önergem yanıtsız bırakıldı. Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edildi. Hatta Ordueri'nin adı geçmesin diye önergemin özeti için 'Bir vali yardımcısıyla ilgili iddialara ilişkin' denilmiş.

"NEYİ GİZLİYORSUNUZ?"

Bir suçluyu kendi aracıyla kaçırdığı savcılık tarafından tespit edilen kamu görevlisi nasıl olur da görevine devam edebilir! Sadece görevine devam etmekle kalmıyor, kaymakamlıktan vali yardımcılığına terfi ediyor. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı bu sorulara yanıt vermek yerine önergemi reddetmeyi tercih etti. Neyi gizliyorsunuz? Yanıtsız bırakılan sorularıma kamuoyu önünde tekrar soruyor ve ilgililerden yanıt bekliyorum:

"TCK'nın 283/1. maddesine göre, 'Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü açıkken, şimdiye kadar Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında neden işlem yapılmamıştır?

Deprem sanığını kaçırdığı tespit edilen eski Nurdağı Kaymakamı, şimdiki Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hakkında soruşturma izni verilmiş midir?

Hakkındaki açık suç tespitine rağmen Seyfullah Ordueri, Nurdağı Kaymakamlığından Kırıkkale Vali Yardımcılığına nasıl terfi ettirilmiştir?

Dava dosyasına giren delillere rağmen Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri görevine nasıl devam edebilmektedir? Seyfullah Ordueri TCK hükümlerinden muaf mıdır?"