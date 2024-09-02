Fırat Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 02.09.2024 - 10:26

Güncelleme: 02.09.2024 - 10:27

Gaziantep’in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi’nde 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler suda kaybolan gencin cansız bedeni bu sabah saatlerinde nehirden çıkardı.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.