Serinlemek için Fırat Nehri’ne giren genç kayboldu
Gaziantep’in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi.
Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ekiplerin suda kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor.
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